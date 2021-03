Stand: 05.03.2021 08:33 Uhr Klinik Fallingbostel bietet Reha für Covid-19-Patienten

Als erste Klinik in der Region bietet die Klinik Fallingbostel jetzt eine spezielle Reha für Covid-19-Patientinnen und -Patienten an. Sie soll den Genesenden helfen, wieder zu Kräften zu kommen - und der privaten Klinik soll das Angebot zusätzliche Patienten bescheren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Anfang der Woche habe die Klinik Fallingbostel bereits die ersten beiden Patienten für die neue Covid-19-Reha aufgenommen, sagte Geschäftsführer Wilfried Bissel. Das notwendige Wissen dafür sei in der Klinik vorhanden, weil sie bis vor zwei Jahren eine Reha für lungenkranke Patienten angeboten habe. Trotzdem seien viele Langzeitfolgen von Corona-Infektionen noch nicht bekannt. Die Klinik müsse also noch lernen, was die Patientinnen und Patienten brauchen. Anbieten könne sie schon jetzt spezielle Kräftigungs- und Mobilisierungstherapien, sagte Bissel. Er wolle damit auch denjenigen seiner Mitarbeitenden wieder eine Perspektive bieten, die er wegen Corona in Kurzarbeit schicken musste.

