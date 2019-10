Stand: 31.10.2019 10:26 Uhr

Klimaklage von Biobauern heute vor Gericht

Heute wird die Klage dreier Biobauernfamilien aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg sowie der Umweltschutzorganisation Greenpeace gegen die Bundesregierung vor dem Berliner Verwaltungsgericht verhandelt. Gemeinsam wollen die Kläger durchsetzen, dass die Regierung wirksame Maßnahmen ergreift, um die für 2020 angekündigten Klimaziele zu erreichen, sagte Greenpeace-Anwalt Severin Pabsch. Einkommenseinbußen in ihrer explizit nachhaltigen Landwirtschaft seien kausal auf den Klimawandel zurückzuführen. In dem Verfahren soll heute eine Entscheidung fallen.

Zu wenig Klimaschutz: Bauer verklagt Regierung Hallo Niedersachsen - 18.10.2019 19:30 Uhr Extremwetter und Schädlinge vermiesen Apfelbauer Claus Blohm aus dem Alten Land die Ernte. Deshalb hat er sich einer Greenpeace-Klage gegen die Bundesregierung angeschlossen.







Kein Klimaschutzgesetz in Deutschland

Zwar gebe es in Deutschland kein Klimaschutzgesetz, so Pabsch. Es existierten aber etliche Kabinettsbeschlüsse, so Pabsch. Die Bundesregierung sieht dagegen solche Beschlüsse als "politische Willensbekundung", will sich ihre Politik nicht von Gerichten vorschreiben lassen.

Ernteeinbußen im Alten Land

Bio-Obstbauer Claus Blohm aus Guderhandviertel im Landkreis Stade und seine Mitstreiter werfen der Bundesregierung vor, nicht genug gegen den Klimawandel zu tun. Extreme Dürre koste ihn einen Großteil seiner Apfelernte. Wetterphänomene wie starker Hagel und andauernde Trockenheit sind für Blohm direkte Folgen des Klimawandels. Die Obstbauversuchsanstalt in Jork verzeichnet zum Beispiel einen Anstieg der Durchnittstemperaturen von mehr als zwei Grad in den vergangenen fast 100 Jahren.

Blohm: "Der Frost ist nicht mehr da"

Sonnenbrand, Hagel und vor allem ein Schädling, der Apfelwickler, machen Blohm zu schaffen. "Die Schädlinge fühlen sich hier wohl, die haben ja auch im Winter keine Gegner mehr", sagte der Obstbauer dem NDR Fernsehen. "Der Frost ist nicht mehr da." Dafür macht er die Bundesregierung verantwortlich. Weil sie ihre Klimaschutz-Versprechen nicht einhalte, könne er 70 Prozent seiner Ernte nicht loswerden: die Winter zu warm, die Sommer zu heiß, die Äpfel unverkäuflich.

Backsen: "Politiker haben die Stellschrauben in der Hand - nicht wir."

"Wir haben genau jetzt die Nase voll", sagt Klägerin Silke Backsen, Bäuerin auf der schleswig-holsteinischen Nordseeinsel Pellworm. "Politiker haben die großen Stellschrauben in der Hand - nicht wir." Sie ist Mitglied bei Greenpeace. Und wohl deshalb kam die Organisation auf sie zu und fragte, ob sie vom Klimawandel betroffen sei. Die Backsens bewirtschaften einen Biohof mit Grünland, Ackerbau, Rindern und Schafen.

Vom Anstieg des Meeresspiegels direkt betroffen

Als Insulander sind die Backsens zudem in einer ganz besonderen Lage: Sind sie als Erste und ganz direkt vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen. Denn Pellworm liege zum Teil schon jetzt unterhalb davon. Bei Starkregen laufe die Insel voll "wie eine Badewanne". Wenn dann noch eine Sturmflut dazukomme, könne das Wasser nicht einmal durch die Siele ablaufen.

Blohm: Verfahren lohnt sich in jedem Fall

Sollte das Verwaltungsgericht die Sache anders bewerten als er, werde sich der Prozess trotzdem lohnen, sagte Blohm: "Ich habe einen Stein ins Rollen gebracht. Ich glaube, dass der die Leute zum Nachdenken bringt und die Regierung zum Handeln."

