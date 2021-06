Stand: 11.06.2021 07:53 Uhr Klima-Aktivisten bewerfen Leuphana-Universität mit Farbe

Klima-Aktivisten haben am Donnerstag das Zentralgebäude der Leuphana-Universität in Lüneburg mit Farbe beworfen und mit Parolen versehen. Sie protestierten damit nach eigenen Angaben gegen die Geldanlage-Politik der Uni. Diese habe Millionen bei der Norddeutschen Landesbank liegen - bei einer Bank, die in Rüstung, Kohle und fossiles Gas investiere. Das passe nicht zum Nachhaltigkeits-Image der Leuphana. Die Uni müsse ihr Geld von der Bank abziehen. Laut Polizei waren rund 20 Personen an der Aktion beteiligt, wie der NDR in Niedersachsen berichtet.

