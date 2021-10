Stand: 06.10.2021 12:12 Uhr Kleintransporter erfasst 12-Jährigen im Landkreis Harburg

Laut Polizei war der Schüler am Mittwochmorgen in Asendorf im Landkreis Harburg unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und vom Gehweg auf die Straße stürzte. Der Fahrer eines Kleintransporters konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Rad und dem 12-Jährigen. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen - Lebensgefahr bestand nach Angabe der Polizei nicht..

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.10.2021 | 13:30 Uhr