Stand: 10.08.2020 08:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kleine Veranstaltungen ersetzen Heideblütenfest

Anstelle des Heideblütenfestes wollen die Organisatoren in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) nun kleinere Veranstaltungen anbieten, die sich innerhalb der Corona-Auflagen bewegen. Zum Auftakt gibt es nach Angaben des Festvereins am Sonnabend am Lopausee Kino - die Besucher sitzen dabei in Kanus. Zudem wird Heideblütenkönigin Leonie Laryea an vier Terminen für Fotos mit Touristen und Einheimischen bereitstehen. Und anstelle des Festumzugs stehen geschmückte kleinere Wagen entlang der B209.

