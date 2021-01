Stand: 21.01.2021 07:36 Uhr Klein Bünstorf: Scheune brennt - Brandstiftung vermutet

In der Ortschaft Klein Bünstorf (Landkreis Uelzen) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Scheune in Brand geraten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers davon aus, dass der Brand gelegt wurde. Es seien Schäden am Dachstuhl und in einem Kellerraum entstanden. Menschen waren demnach zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

