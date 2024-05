Stand: 29.05.2024 13:59 Uhr "Klar gegen Rechtsextremismus": Punkband spielt Konzert auf Elbfähre

Unter dem Motto "Komm mit an Bord" lädt die Reederei FRS-Elbfähre am 10. Juni zur ersten Music-Cruise auf ihre Elbfähre ein. Die Punkrockband "Feine Sahne Fischfilet" wird zwischen Wischhafen (Landkreis Stade) und Glückstadt (Landkreis Steinburg) ein Konzert geben. "Wir sind stolz, eine Band an Bord zu haben, die sich seit Jahren klar gegen Rechtsextremismus positioniert", erklärte FRS-Elbfähre-Geschäftsführer Tim Kunstmann. Der Einlass zu dem ungewöhnlichen Konzert wird um 19 Uhr in Wischhafen und um 19.45 Uhr in Glückstadt sein. Konzerte auf ihren Fährschiffen hatte die Reederei FRS zuvor schon auf dem Halunder-Jet ab Cuxhaven und ihrer Syltfähre veranstaltet.

