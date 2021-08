Stand: 02.08.2021 08:49 Uhr Kita in Zeven abgebrannt - Millionenschaden

Ein Feuer hat am Sonntagmorgen eine Kindertagesstätte in Zeven (Landkreis Rotenburg) zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Feuer gegen 3 Uhr ausgebrochen. Die Löscharbeiten seien schwierig gewesen, da sich das Feuer unter dem Blechdach des Gebäudes ausbreitete und auf eine benachbarte Bewegungshalle übergriff. 19 Feuerwehren waren mit etwa 250 Personen im Einsatz. Die Brandursache ist unklar. Unklar ist auch, wo die Kinder, die während der Ferien in der Kita betreut wurden, nun versorgt werden sollen. In der Kindertagesstätte wurden 165 Kindergarten- und Hortplätze angeboten. Die Schadenshöhe wird auf zwei Millionen Euro geschätzt.

VIDEO: Zeven: Hoher Schaden nach Kindertagesstätten-Brand (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.08.2021 | 11:00 Uhr