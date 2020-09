Stand: 14.09.2020 16:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kita-Gruppe nach Corona-Fall in Quarantäne

Nach einer bestätigten Corona-Infektion eines Kindes befindet sich eine Kita-Gruppe des DRK-Kindergartens Groß Liedern in Quarantäne. Das teilt der Landkreis Uelzen mit, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das betroffene Kind befand sich bereits in Quarantäne, weil es zuvor Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatte. Vorher sei es jedoch noch in dem Kindergarten betreut worden. Außerdem sind auch Kinder aus dem DRK-Kindergarten in Wrestedt in Quarantäne, da das betroffene Kind Anfang vergangener Woche mit einigen der dort betreuten Kinder Kontakt hatte. Beide Kitas bleiben in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt zunächst weiterhin geöffnet.

