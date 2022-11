Stand: 03.11.2022 11:52 Uhr Kirchlinteln: 60-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Am Donnerstagmorgen wurde in Kirchlinteln (Landkreis Verden) ein Motorradfahrer bei einem Unfall tödlich verletzt. Der 60-Jährige wollte auf der Landesstraße 160 bei Armsen mehrere Pkw überholen. Als eine 56-jährige Autofahrerin ausscherte, um an einem in Richtung Armsen abbiegenden Bus vorbeizufahren, übersah sie laut Polizei den von hinten herannahenden Motorradfahrer und stieß seitlich mit ihm zusammen. Durch die Kollision rutschte der Motorradfahrer in den Seitenraum und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dabei zog sich der 60-Jährige so schwere Kopfverletzungen zu, dass er vermutlich auf der Stelle getötet wurde. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste medizinisch betreut werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Landesstraße 160 zwischen der Abzweigung nach Armsen und der Ortschaft Hohenaverbergen für rund zwei Stunden voll gesperrt.

