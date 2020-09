Stand: 03.09.2020 15:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kindesmissbrauch: 50-Jähriger in Stade vor Gericht

Vor dem Landgericht Stade beginnt am Freitag der Prozess gegen einen 50-Jährigen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, soll der Mann laut Staatsanwaltschaft mehrere Kinder sexuell missbraucht haben. Nach Angaben des Gerichts muss sich der Angeklagte wegen insgesamt 138 Taten verantworten, die er in der Zeit von Herbst 2014 bis Mai 2017 in Nottensdorf (Landkreis Stade) begangen haben soll. Die Kinder waren damals neun beziehungsweise zehn Jahre alt. Das Urteil wird Mitte September erwartet. Der Prozess wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

