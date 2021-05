Kinderleiche an Waldweg: Noch kein Obduktionsergebnis Stand: 19.05.2021 20:01 Uhr Nach dem Fund einer Kinderleiche an einem Waldweg im Heidekreis liegen die Ergebnisse der Obduktion noch nicht vor. Die Untersuchung soll klären, ob es sich um die Elfjährige aus Bispingen handelt.

Mit einem Ergebnis, ob es sich bei dem am Dienstag gefundenen toten Kind um die vermisste Tochter der getöteten Frau handelt, sei am Mittwoch nicht mehr zu rechnen, teilten die Ermittler am Nachmittag mit. Sobald ein Ergebnis vorliegt, wollen die Beamten die Öffentlichkeit informieren. Angaben zur Auffindesituation der Leiche machte die Staatsanwaltschaft Lüneburg bislang nicht, auch nicht dazu, ob es Spuren von äußerer Gewalt gibt. Die elfjährige Lilli Marie L. wird seit Sonntagmittag vermisst.

Freund der Mutter sitzt in Untersuchungshaft

Zuvor hatten Polizisten in einem Einfamilienhaus in Bispingen (Heidekreis) die 35 Jahre alte Mutter des Mädchens und ihren vierjährigen Bruder tot aufgefunden. Beide wiesen laut Staatsanwaltschaft Spuren von Gewalteinwirkung auf. Noch am Sonntagnachmittag nahm die Polizei den Freund der Mutter im rund 20 Kilometer entfernten Schneverdingen fest. Der 35-Jährige sitzt wegen des Verdachts auf zweifachen Mord in Untersuchungshaft. Es bestehe Fluchtgefahr, sagte der Staatsanwalt. Ein mögliches Motiv ist nicht bekannt. Er habe sich bislang nicht zu dem Geschehen geäußert, hieß es von der Polizei. Weitere Angaben machten die Beamten mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht.

Führten Spürhunde die Ermittler zur Leiche?

Auf der Suche nach dem vermissten Mädchen hatte die Polizei Hubschrauber und eine Drohne eingesetzt. Auch die Bundeswehr suchte mit einem Kampfjet nach der Elfjährigen. Die Ermittler werteten Wärmebildaufnahmen aus und suchten nach Angaben eines Polizeisprechers sieben "relevante Punkte" ab - erfolglos. Außerdem setzte die Polizei Personenspürhunde ein, die vom Wohnhaus der Familie in Bispingen eine mögliche Fährte aufnehmen sollten. Unklar ist derzeit, ob die Spürhunde die Ermittler zum Fundort der Kinderleiche geführt haben oder ob es Zeugenhinweise waren. Die Suche nach der elfjährigen Lilli Marie pausiert derzeit. Zeugen, die etwas zum möglichen Tatgeschehen sagen können oder Hinweise zu dem Fall geben können, sind weiterhin aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden.

