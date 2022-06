Stand: 16.06.2022 12:01 Uhr Kind verschwunden? Große Suchaktion nach Zeugenhinweis

Mit einem Hubschrauber, mit Hunden und einem Großaufgebot haben Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend in einem Waldstück am Sottrumer Moorgraben im Landkreis Rotenburg nach einem Kind gesucht. Ein Zeuge hatte die Beamten über eine ungewöhnliche Beobachtung informiert: Demnach habe er gesehen, wie ein Mann gemeinsam mit einem Kind in den Wald gegangen und etwas später alleine wieder herausgekommen sei. Bei der darauf folgenden Suche konnten laut Polizei aber weder ein Kind noch verdächtige Spuren entdeckt werden. Die Beamten konnten jedoch den Mann ermitteln, der an dem Waldstück gesehen worden war. Er wurde befragt, bestritt aber, mit einem Kind in den Wald gegangen zu sein. Laut der Polizei gibt es im Landkreis Rotenburg kein aktuell vermisst gemeldetes Kind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.06.2022 | 09:30 Uhr