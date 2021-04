Stand: 08.04.2021 14:17 Uhr Kind in die Wümme geworfen? Frau ab Dienstag vor Gericht

Vom kommenden Dienstag an muss sich eine 40 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Rotenburg wegen Totschlags vor dem Landgericht Verden verantworten. Die soll ihren vierjährigen Sohn im November vergangenen Jahres über das Geländer einer Brücke in Rotenburg in die Wümme geworfen haben. Der Junge war ertrunken. Hintergrund des Dramas soll ein Streit ums Sorgerecht für den Jungen gewesen sein.

