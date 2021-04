Stand: 30.04.2021 09:24 Uhr Kind in der Wümme ertränkt? Mutter sagt heute aus

Im Prozess um den Tod eines vierjährigen Jungen, der in der Wümme ertrunken ist, sagt am Freitag die angeklagte Mutter aus. Sie soll mit ihrem verletzten Sohn aus dem Rotenburger Diakonieklinikum geflohen sein - aus Angst, das Sorgerecht für ihn zu verlieren. Den Jungen soll sie dann in der Rotenburger Innenstadt von einer Brücke in die Wümme geworfen haben. Er war später tot aus dem Fluss geborgen worden.

