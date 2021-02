Kind in Wümme ertrunken: Mutter wegen Totschlags angeklagt Stand: 26.02.2021 14:37 Uhr Die Staatsanwaltschaft Verden hat eine 40-Jährige wegen Totschlags angeklagt. Sie soll ihren Sohn im November vorigen Jahres in die Wümme gestoßen haben.

Der Anklagebehörde zufolge hatte die Frau mit dem behandlungsbedürftigen Jungen eine Klinik in Rotenburg verlassen. Sie habe das vierjährige Kind dann - offenbar aus Angst um die Entziehung des Sorgerechts - in den Fluss geworfen. Anschließend versuchte sie laut Anklage, sich selbst das Leben zu nehmen. Die Angeschuldigte befindet sich in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Kind ertrank im Fluss

Rettungskräfte hatten den Jungen leblos aus der Wümme geborgen. Eine anschließende Obduktion des Leichnams ergab, dass das Kind ertrunken ist.

