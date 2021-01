Stand: 11.01.2013 15:09 Uhr Keine Sicherungsverwahrung für "Maskenmann"

Der als "Maskenmann" bekannte Kindermörder Martin N. muss nach Verbüßung seiner lebenslangen Haftstrafe nicht in Sicherungsverwahrung. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine entsprechende Anordnung des Landgerichts Stade aufgehoben, wie am Freitag bekannt wurde. Die Karlsruher Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Verwahrung in diesem Fall "kein zusätzlicher Gewinn für die Allgemeinheit" sei. N. wurde im vergangenen Jahr wegen dreifachen Mordes verurteilt. Er hatte mit einer Sturmhaube maskiert drei Jungen entführt, missbraucht und getötet.

Martin N. wird ohnehin nicht vorzeitig entlassen

Der 3. Strafsenat bestätigte in seinem Urteil gleichzeitig die besondere Schwere der Schuld. Konkret bedeutet das, dass Martin N. ohnehin länger als die Mindestzeit von 15 Jahren verbüßen muss. Danach kann seine Strafe laut BGH nur dann zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn der Verurteilte nicht mehr als gefährlich gilt. In diesem Fall wäre eine Sicherungsverwahrung nicht mehr zulässig.

Regelungen zur Sicherungsverwahrung geändert

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Mai 2011 die bisherigen Regelungen zur Sicherungsverwahrung für verfassungswidrig erklärt. Bis zum Inkrafttreten eines neuen Gesetzes ist die Anordnung nur noch dann zulässig, wenn andernfalls die Sicherheit der Allgemeinheit gefährdet würde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.01.2013 | 17:00 Uhr