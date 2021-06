Stand: 08.06.2021 08:25 Uhr Keine Hinweise auf Pferdediebe im Landkreis Rotenburg

Die Polizei im Landkreis Rotenburg warnt besonders bei Pferdebesitzern vor einer unnötigen Hysterie. Seit Sonntag kursieren in den sozialen Netzwerken Nachrichten über angebliche Pferdediebe in der Region. Auslöser waren nach Polizeiangaben zwei Personen, die am Sonntag vor einer Pferdewiese in der Samtgemeinde Bothel Fotos gemacht haben. Die Beamten konnten in diesem Zusammenhang jedoch keine Hinweise auf eine Straftat feststellen. Die Polizei bittet deshalb darum, Nachrichten insbesondere in sozialen Netzwerken auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, bevor sie ungefiltert weitergeleitet werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.06.2021 | 08:30 Uhr