Stand: 05.01.2022 11:15 Uhr Keine Beute: Einbrecher stolpern über Weihnachtsbaum

Unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Wohnhaus in Rotenburg eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie im Zeitraum zwischen 8.30 und 17.30 Uhr auf der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf. Beim Durchstöbern der Wohnung stolperte ein Täter über das Verlängerungskabel einer Lichterkette und kippte dann den Weihnachtsbaum um. "Möglicherweise wurden die Unbekannten auch vom nach Hause kommenden Bewohner gestört, denn sie verließen den Tatort ohne Beute", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

