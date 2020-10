Kein Wasser aus dem Hahn: 13 Mal Rohrbruch in Bad Bevensen Stand: 28.10.2020 16:18 Uhr Plötzlich kommt kein Wasser mehr aus dem Hahn: So ging in es Bad Bevensen seit dem Wochenende vielen Bürgern. Gleich 13-mal sind Rohre geplatzt.

Ob Druckschwankungen im Wassernetz für die Brüche verantwortlich sind, soll jetzt geprüft werden. Die rund 65 betroffenen Haushalte, Gewerbeschaffenden, Ärzte und Kliniken in der Stadt im Landkreis Uelzen sind erst einmal wieder ans öffentliche Wassernetz angeschlossen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie groß der Schaden durch die geplatzten Rohre am Ende sein wird, lasse sich noch nicht absehen, sagte Christiane Poestges vom Unternehmen Celle-Uelzen Netz, das die Wasserleitungen in Bad Bevensen betreibt.

Asbestzementrohre: "Keine Gefahr für Bürger"

Tag und Nacht hätten die Mitarbeiter versucht, die defekten Leitungen zu reparieren, so Poestges. Das Wasser läuft vielfach durch Asbestzementrohre aus den 60er-Jahren. Eine Gefahr für die Bürger bestehe dadurch aber nicht: "Asbestfasern sind als Schadstoffe zu bezeichnen, aber schädlich nur, wenn sie eingeatmet werden", so Poestges. "In den Rohren sind sie fest in Zement gebunden und können nicht eingeatmet werden. Einen Übergang ins Trinkwasser oder Schaden für den Menschen können wir an der Stelle ausschließen."

Sanierungsbedarf ist groß

Nach Angaben der "Allgemeinen Zeitung" Uelzen ist es in Bad Bevensen bereits mehrfach zu geplatzten Leitungen im Untergrund gekommen, etwa 2014, 2015 und auch im vergangenen Jahr. Poestges bestätigt den Sanierungsbedarf. Große Leitungsstrecken seien bereits ausgetauscht worden, aber längst nicht alle. "Bis die Situation sich bis Ende der Woche beruhigt hat, werden wir das Netz in Bad Bevensen so engmaschig überwachen, dass wir im Falle einer erneuten Störung ganz schnell handeln können", versprach Poestges.

