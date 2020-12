Stand: 17.12.2020 13:16 Uhr Kaum Quartiere, wenig Futter - Fledermäuse in Not

Fledermäuse finden in Niedersachsen immer weniger Quartiere zum Überwintern, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Es gebe kaum noch natürliche Stollen, Bunker oder Höhlen, sagte die Fledermausbeauftragte im Landkreis Lüneburg, Meike Martin. Auch Keller seien mehr und mehr ausgebaut. Ein weiteres Problem sei, dass die Tiere zu wenig Insekten finden, weshalb viele Fledermäuse unterernährt in den Winterschlaf gingen, bei milden Temperaturen wieder wach würden und nach Nahrung suchen. Laut Naturschutzbund NABU gibt es in Niedersachsen 19 Fledermausarten. Sie sind streng geschützt.

