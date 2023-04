Stand: 17.04.2023 11:18 Uhr Katalysatoren geklaut? Polizei schnappt 14-jährigen

Die Polizei hat in Rotenburg (Landkreis Rotenburg/Wümme) am frühen Sonntagmorgen einen 14-Jährigen geschnappt, der zusammen mit einem Komplizen Katalysatoren gestohlen haben soll. Nach Angaben der Polizei war den Beamten bei einer Streifenfahrt ein verdächtiges Auto vor einem Schrottplatz aufgefallen. Der Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Kurz darauf fanden die Polizisten den verlassenen Wagen mit gebrauchten Katalysatoren im Ladebereich. Zwei Personen versteckten sich daneben im Straßengraben. Den 14-Jährigen konnte die Polizei ergreifen, der zweite mutmaßliche Täter entkam in ein Waldstück. Laut Polizei liegt der Wert der gestohlenen Katalysatoren im fünfstelligen Bereich.

