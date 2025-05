Kanu kentert auf See: Vater stirbt, Kinder werden gerettet Stand: 16.05.2025 15:19 Uhr Ein Vater und seine beiden Kinder sind mit einem Kanu auf dem Gartower See (Landkreis Lüchow-Dannenberg) verunglückt. Passanten retteten die Kinder. Der Vater wurde später tot gefunden.

Der 40-Jährige war laut Polizei am späten Mittwochnachmittag mit den zwei und sieben Jahre alten Kindern auf dem See unterwegs, als das Kanu kenterte und die drei im Wasser landeten. Warum das Boot umkippte, kann die Polizei aktuell noch nicht sagen. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Vater noch versucht, das Boot zu drehen, scheiterte jedoch. Währenddessen riefen die mit Rettungsweste ausgestatteten Kinder laut Polizei um Hilfe. Eine 63-Jährige und ein 21-Jähriger holten die beiden aus dem Wasser. Der Vater sei zu dem Zeitpunkt nicht zu sehen gewesen.

AUDIO: Unglück auf dem Gartower See: 40-jähriger Vater stirbt (1 Min) Unglück auf dem Gartower See: 40-jähriger Vater stirbt (1 Min)

Einsatzkräfte suchen Vater im Gartower See

Polizei, Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten den Gartower See daraufhin großflächig nach dem Mann ab. Zehn Boote waren laut Feuerwehr auf dem Wasser unterwegs, eine Drohne mit Wärmebildkamera unterstützte aus der Luft und kontrollierte die Uferbereiche. Ein besonders schwer zugänglicher Bereich des Ufers wurde zudem von Einsatzkräften in Kälteschutzanzügen abgesucht. Auch mehrere Taucher waren im Wasser. Zwischenzeitlich seien bis zu 130 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Rund dreieinhalb Stunden nach Beginn des Einsatzes wurde die Leiche des Vaters geborgen.

Polizei: Kinder sind bei ihrer Mutter

Was mit dem Vater genau passierte, ist noch unklar. Das Wasser im Gartower See sei nicht tief, teilte die Polizei NDR Niedersachsen mit. Bisher gebe es auch keine Hinweise, dass der 40-Jährige körperlich eingeschränkt oder krank war. Die Ermittlungen dauern an. Die Kinder seien mittlerweile wohlbehalten bei ihrer Mutter, teilte die Polizei weiter mit. Eines von ihnen wurde wegen Unterkühlung im Krankenhaus behandelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.05.2025 | 13:30 Uhr