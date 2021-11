Kampf gegen mobile Banden: Großkontrolle im Raum Lüneburg

Stand: 26.11.2021 09:25 Uhr

Die Bundespolizei ist am Donnerstagabend in Norddeutschland mit einem länderübergreifenden Einsatz gegen Einbrüche und Diebstahl vorgegangen. Schwerpunkt in Niedersachsen war der Raum Lüneburg.