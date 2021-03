Stand: 17.03.2021 07:30 Uhr Kadaver vor der Haustür: Wolfsberaterin fühlt sich bedroht

Im Landkreis Uelzen treibt der Streit um den Wolf neue Blüten. Wie die "Allgemeine Zeitung" berichtet, hat ein Landwirt ein gerissenes Rind vor dem Haus einer Wolfsberaterin in Brockhöfe-Bahnhof abgelegt. Der Landwirt und zwei Helfer sollen den zerfetzten Kadaver von der Ladefläche gezerrt und in die Hauseinfahrt geworfen haben. Einer habe der Wolfsberaterin gedroht: "Das ist erst der Anfang, wir können auch ganz anders." Dann soll der Landwirt einen Brief überreicht haben - mit dem Wunsch, ihm das Ergebnis der DNA-Probe des Rinds mitzuteilen. Sein Verdacht: Ein Wolf habe das Tier gerissen - wie es seit Monaten häufig in der Gegend geschieht. Laut Zeitung wurde die Wolfsberaterin häufiger beschimpft. Der Bauernverband distanziert sich vom Verhalten des Landwirts.

