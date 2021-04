KZ Bergen-Belsen: Gedenkstätte zeigt Zeremonie online Stand: 12.04.2021 18:00 Uhr Auch in diesem Jahr wird es in der Gedenkstätte Bergen-Belsen keine öffentliche Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung des früheren Konzentrationslagers geben - jedoch eine digitale Gedenkzeremonie.

Diese sei zwar vorher aufgezeichnet worden, doch werde erst am Donnerstag, 15. April, ab 19 Uhr auf der Internetseite der Gedenkstätte gezeigt, sagte Sprecherin Stephanie Billib. Laut Programm wird unter anderem Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sprechen. Außerdem will die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten mit einem weiteren Angebot an die Befreiung vor 76 Jahren erinnern, hieß es weiter. Online sind auch Grußworte zu hören und zu sehen.

Kinder im KZ sind Thema einer Ausstellung in Lüneburg

Am Donnerstag wird außerdem eine Sonderausstellung mit dem Titel "Kinder im KZ Bergen-Belsen" im Museum Lüneburg digital eröffnet. Sie beschäftigt sich mit den Schicksalen der jüngsten Inhaftierten. Unter den Häftlingen im damaligen KZ waren rund 3.500 Kinder, die jünger als 15 Jahre alt waren.

15. April 1945 - das Ende des Lagers

Im Konzentrationslager Bergen-Belsen starben in der NS-Zeit insgesmat mehr als 52.000 KZ-Häftlinge und 20.000 Kriegsgefangene. Am 15. April 1945 befreiten britische Truppen das Lager. Sie fanden Tausende unbestattete Leichen und Zehntausende todkranke Menschen vor.

Zum 75. Jahrestag im vergangenen Jahr blickte NDR.de auf die Stunden vor und nach der Befreiung des Lagers und zeichnete nach, wie aus dem Bäcker Adolf Haas der erste KZ-Kommandant des Lagers wurde. Seine Spur verlor sich in den Wirren des Kriegsendes.

