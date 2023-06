Stand: 13.06.2023 14:52 Uhr Junge Randalierer verwüsten Berufsschule in Uelzen

In der Nacht zu Dienstag haben vier junge Männer im Alter zwischen 14 und 22 Jahren eine Berufsschule in Uelzen verwüstet. Nach Angaben eines Polizeisprechers schlugen die mutmaßlichen Täter gegen 1.30 Uhr eine Fensterscheibe ein und drangen in den Werkbereich der Schule in der Esterholzer Straße ein. Dort zerstörten sie mit einem Hammer weitere Scheiben und Gegenstände. Außerdem entleerten sie einen Feuerlöscher. Anwohnende hörten die Geräusche und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten die vier jungen Männer daraufhin vorläufig festnehmen. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. In der gleichen Nacht wurden laut dem Sprecher in einer Tiefgarage in der Ringstraße vier weitere Pulverlöscher entleert und mehrere Autos beschmutzt. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.

