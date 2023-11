Stand: 15.11.2023 09:25 Uhr Jugendbande raubt etliche Jugendliche aus - Krisensitzung

Eine sechsköpfige Gruppe hält die Polizei im Landkreis Harburg in Atem. Insgesamt legen die Beamten der Bande bereits rund 30 Taten zur Last, darunter Raubdelikte. Zuletzt waren zwei Fälle angezeigt worden: Ein 17-Jähriger aus der Gruppe hat laut Polizei am Wochenende in Buchholz zwei 14-Jährigen Bargeld geraubt. Einen hinzukommenden Erwachsenen habe er mit einem Messer bedroht. Aus Holm-Seppensen wurde ein weiterer Fall gemeldet: Zwei Bandenmitglieder sollen Anfang November zusammen mit weiteren Tätern zwei Jugendliche ausgeraubt haben. Weitere Tatorte waren bisher Hanstedt, Asendorf, Jesteburg und Holm-Seppensen. Am Mittwoch plant die Polizei ein Gespräch über die Bande - mit dabei auch das Jugendamt, betroffene Schulen und Kommunen, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe. Sollte es noch weitere Fälle geben, bitten die Beamten um entsprechende Anzeigen. Die Telefonnummer dafür lautet (04181) 28 50.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.11.2023 | 06:30 Uhr