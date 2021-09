Stand: 03.09.2021 09:28 Uhr Johanniter-Motorradstaffeln treffen sich in Walsrode

Etwa 60 Fahrerinnen und Fahrer aus mehr als 20 Johanniter-Motorradstaffeln werden ab heute zum Bundestreffen in Walsrode (Heidekreis) erwartet. Das dreitägige Treffen wird regelmäßig veranstaltet und dient den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Erfahrungsaustausch. Da die Einsätze in Staus durchaus schwierig seien, gehe es bei dem Treffen in Walsrode darum, die zurückliegende Saison nachzubereiten, so der Organisator des Treffens, Thomas Rauch. Die Fahrenden kämen aus den unterschiedlichsten Regionen. Einsätze im bergigem Gebiet unterschieden sich durchaus vom Fahren in flachen Gegenden. Deshalb ginge es an diesem Wochenende auch darum, neue Lösungsansätze zu finden oder diese für herausfordernde Einsätze zu optimieren. Von März bis Oktober sind rund 50 Johanniter-Staffeln bundesweit unterwegs und helfen im Notfall.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.09.2021 | 13:30 Uhr