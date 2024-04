Jetzt live: Polizei zu Waffen-Diebstahl aus Güterzug in Maschen Stand: 12.04.2024 10:24 Uhr Ende März wurden 40 halbautomatische Waffen aus einem Güterzug am Rangierbahnhof Maschen gestohlen. Heute gibt die Polizei Details zu der Tat bekannt. NDR.de zeigt die Pressekonferenz jetzt live.

Die Polizei hat mittlerweile zwei Tatverdächtige festgenommen und die Waffen sichergestellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Lüneburg gestern gemeinsam mit der Bundespolizei in Hannover mit. Demnach gehen die Ermittler von einem gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahl an dem Bahnhof in Seevetal (Landkreis Harburg) aus. Details zu der Tat und den Ermittlungen wollen Staatsanwaltschaft und Bundespolizei heute Vormittag mitteilen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle live.

Schusswaffen in Güterzug waren offenbar unbewacht

Die 40 Schusswaffen sind den Angaben zufolge während eines Bahntransports entwendet worden. Sie sind voll funktionsfähig und ähneln äußerlich dem Sturmgewehr Typ "M16". Der Güterzug soll Medienberichten zufolge kein Militärtransport und unbewacht gewesen sein.

Tatverdächtige konnten zunächst flüchten

Bereits kurz nach der Tat hatten die Behörden über den Diebstahl berichtet. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde damals jedoch nicht mitgeteilt, was aus dem Güterzug gestohlen wurde. Die Tatverdächtigen konnten zunächst flüchten. Die Polizei hatte während der Fahndung auch kurzzeitig Straßen gesperrt.

