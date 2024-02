Stand: 23.02.2024 09:33 Uhr Je 7.500 Euro: Tierschützer aus Niedersachsen ausgezeichnet

Beim zweiten Niedersächsischen Tierschutzpreis teilen sich zwei Initiativen den zweiten Platz. Jeweils 7.500 Euro bekommen die Tiernothilfe Nord aus Soltau (Landkreis Heidekreis) und der Tierschutzhof Hachmühlen aus Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont). Den Preis verlieh Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) am Donnerstag. Ihr Ministerium vergibt den Tierschutzpreis. Die Tiernothilfe Nord konzentriert sich laut Ministerium darauf, ausgesetzte und zurückgelassene Hauskatzen zu versorgen und zu kastrieren. Der Tierschutzhof Hachmühlen habe sich auf die Unterbringung von Nagern wie Kaninchen und Meerschweinchen spezialisiert, für die in herkömmlichen Tierheimen oft kein Platz sei. Den mit 15.000 Euro dotierten ersten Platz erhielt Diana Plange: Sie hat das Qualzucht-Evidenz-Netzwerk QUEN ins Leben gerufen, in dem Daten zu sogenannten Defektzuchtmerkmalen gesammelt werden. Plange hatte in Hannover Veterinärmedizin studiert und war Landestierschutzbeauftragte in Berlin.

