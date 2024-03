Stand: 19.03.2024 07:33 Uhr Jagdgut steht in Flammen: Millionenschaden befürchtet

In Prezelle (Landkreis Lüchow-Dannenberg) brennt seit dem frühen Dienstagmorgen eine historische Hofanlage, die inzwischen als Mehrparteienhaus genutzt wird. Nach Angaben der Polizei entdeckten zwei Bewohner aus unterschiedlichen Wohnungen gegen 2.30 Uhr das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte. Die beiden Bewohner im Alter von 66 und 67 Jahren konnten sich retten. Als die Feuerwehr eintraf, stand das reetgedeckte Dach laut Polizei bereits völlig in Flammen, das Haus wurde demnach vollständig zerstört. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von mehr als 200 Helfern im Einsatz. Laut Polizei fingen auch einige Bäume im Umfeld Feuer, die Einsatzkräfte konnten aber verhindern, dass sich die Flammen auf einen angrenzenden Wald ausbreiten. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Polizei schätzt den Schaden an dem etwa 50 Meter langen Fachwerkhaus auf über eine Million Euro. Als Brandursache könnten derzeit weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.03.2024 | 06:30 Uhr