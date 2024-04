Stand: 24.04.2024 07:46 Uhr Jagd auf Wölfe: Enttäuschung nach Treffen mit Umweltminister Meyer

Die Landräte Nordostniedersachsens fordern neue Regeln im Umgang mit dem Wolf. Nach einem Treffen mit Umweltminister Christian Meyer (Die Grünen) am Montag äußert sich Landrat Kai Seefried (CDU) aus Stade enttäuscht. Die Landkreise wünschten sich, dass der Wolf bejagt und so regional reguliert werden könne. Stattdessen hätten die Behörden aktuell weder für problematische Einzelfälle noch generell eine rechtliche Handhabe im Umgang mit dem Wolf, so der Stader Landrat weiter. Das Thema sei damit eine Steilvorlage für Demokratiefeinde und Extremisten - die Stimmung drohe zu kippen, weswegen die Landräte auf möglichst zügige Regeln drängten.

