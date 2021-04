Stand: 16.04.2021 10:29 Uhr Inzidenz weiter über 100: Stade zieht nun doch die Notbremse

Der Landkreis Stade verschärft jetzt doch die Corona-Regeln. Die Erwartung, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis wieder unter 100 sinke, habe sich nicht erfüllt, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Ab Sonnabend gelten daher strengere Corona-Regeln: Im Handel ist es nur noch erlaubt, Vorbestelltes an der Tür abzuholen, bei privaten Treffen darf sich nur noch ein Hausstand mit maximal einer weiteren Person treffen. Alle Kitas gehen ab Montag wieder in den Notbetrieb. Eine nächtliche Ausgangssperre werde es aber zunächst nicht geben, hieß es. Der Inzidenzwert im Landkreis Stade lag am Freitag bei 105,6.

