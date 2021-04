Stand: 13.04.2021 16:49 Uhr Inzidenz über 100 - Landkreis Stade bleibt gelassen

Trotz eines Inzidenzwertes von fast 114 neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen wird es im Landkreis Stade zunächst nicht zu weiteren Einschränkungen für die Bevölkerung kommen. Das Stader Kreisgesundheitsamt geht davon aus, die Ursachen für das überschreiten des Grenzwertes zu kennen. Das Ausbruchsgeschehen in vier Betrieben stehe in einem nachvollziehbaren Zusammenhang. Alle Kräfte wurden von einer selbst betroffenen Personaldienstleistungsfirma aus Harsefeld vermittelt. Die zuständige Kreisdezernentin Nicole Streitz sagte, es sei Fakt, dass die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Stade ohne diese Fälle weiterhin bei 90 liege. Sofern keine weiteren unerwarteten Entwicklungen folgten, müsse der Wert schon am Donnerstag wieder unter 100 liegen, sogar, wenn das Ausbruchsgeschehen berücksichtigt werde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.04.2021 | 15:00 Uhr