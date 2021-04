Stand: 12.04.2021 14:51 Uhr Inzidenz drei Tage über 100: Uelzen zieht Notbremse

Wegen steigender Corona-Zahlen zieht der Landkreis Uelzen die Notbremse. Damit gelten ab Dienstag schärfere Kontaktregeln. Außerdem schließen die Museen, Schulen wechseln in den Distanzunterricht und Kitas bieten nur noch eine Notbetreuung an. Seit Freitag liegt der Inzidenzwert nach Angaben des Landkreises über 100. Am Sonntag erreichte er knapp 129. Es gebe keine Hotspots, sagte ein Landkreissprecher. Die neuen Corona-Fälle verteilten sich über den gesamten Landkreis Uelzen. Dieser Trend müsse gestoppt werden, sonst sei die Ausbreitung nicht mehr beherrschbar, so der Sprecher. Auch im Landkreis Stade ist der Inzidenzwert am Wochenende über 100 gestiegen. Grund seien unter anderem Ausbrüche in einer Fleischfabrik und in einem Logistikunternehmen, sagte ein Sprecher. Ob und wann im Landkreis Stade schärfere Kontaktregeln verhängt würden, sei aber noch unklar.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

