Stand: 11.10.2021 08:25 Uhr "Integration in Zeiten von Corona": Land verleiht Preis

Der Integrationspreis des Landes Niedersachsen geht in diesem Jahr an Akteure aus Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Bad Münder und Hannover. Er ist mit insgesamt 24.000 Euro dotiert und steht unter dem Motto "Integration in Zeiten von Corona". Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, die Pandemie habe in vielen Bereichen Spuren hinterlassen. Auf der anderen Seite habe es in der Krise auch starken Zusammenhalt gegeben. Viele Vereine, Verbände, Initiativen, Stiftungen, Schulen und Kindergärten hätten sich trotz - oder gerade wegen - der Corona-Pandemie besonders engagiert. Rund 200 Bewerbungen für den Preis waren eingegangen. Der Ministerpräsident wird den Integrationspreis heute zusammen mit der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf (SPD), verleihen.

