Stand: 05.07.2021 12:42 Uhr Initiativen wollen Aus für NDP-Hof bei Eschede

Mit einer Unterschriftenaktion wenden sich Gegner eines NDP-Zentrums im Landkreis Celle an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Sie wollen erreichen, dass das Zentrum auf Hof Nahtz bei Eschede geschlossen wird. Laut der Initiative haben fast 41.000 Menschen einen Brief unterzeichnet. Die Liste soll Pistorius am Mittwoch in Hannover überreicht werden. Die Situation sei für die Menschen rund um Eschede mittlerweile unerträglich, so die Initiative. Auf der einen Seite gebe es Versuche der NPD, die Kritiker einzuschüchtern. Zum anderen habe die Antifa mittlerweile ein eigenes Bündnis gegen der Hof gegründet - auf der letzten Demonstration sei auch ein "schwarzer Block" aufgetreten. Der Hof Nahtz bei Eschede ist seit mehr als 30 Jahren ein Treffpunkt verschiedener rechtsextremer Organisationen.

