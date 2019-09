Stand: 26.09.2019 18:40 Uhr

In luftiger Höhe durch die Lüneburger Heide

Von hoch oben in die Ferne blicken. Das geht jetzt auch in der Lüneburger Heide - zumindest bei gutem Wetter. Denn auch im nördlichen Niedersachsen gibt es nun einen Baumwipfelpfad. Die Anlage im Wildpark Lüneburger Heide ist am Donnerstag offiziell eröffnet worden; ab Freitag steht sie für Besucher offen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Auf 20 Metern Höhe durch die Wälder streifen









Kosten: 6,5 Millionen Euro

Der Baumwipfelpfad ist rund 700 Meter lang und führt in rund 20 Metern Höhe durch die Bäume. Aufgrund seiner mehr als 40 Meter hohen Aussichtsplattform ist er nach Angaben des Parks der höchste in Norddeutschland. Von dem in Hanstedt-Nindorf (Landkreis Harburg) gelegenen Pfad sollen die Besucher bei klaren Sichtverhältnissen bis nach Hamburg schauen können. Das Projekt hat etwa 6,5 Millionen Euro gekostet, das Land Niedersachsen hat sich mit rund 2 Millionen Euro beteiligt. Baumwipfelpfade gibt es bereits in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) und bei Bad Harzburg.

