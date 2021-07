In Nordost-Niedersachsen teilweise keine Kinder-Impfaktion Stand: 15.07.2021 15:03 Uhr Am Wochenende startet die vom Land geplante Corona-Impfaktion für Kinder und Jugendliche. Doch im Nordosten Niedersachsens machen einige Impfzentren nicht mit.

Die Impfzentren im Landkreis Rotenburg und im Heidekreis begründen ihre Nichtteilnahme mit den Vorgaben der Ständigen Impfkommission (Stiko). Laut Stiko sollen nur Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen geimpft werden, auch wenn der Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen ist.

Weitere Informationen Niedersachsen bietet am Sonntag Impfaktion für Jugendliche Wegen der Delta-Variante verstärkt das Land die Angebote. Eine Impfpflicht für Berufsgruppen wie Lehrer sei nicht nötig. (14.07.2021) mehr

Impfzentrum Uelzen impft bereits Kinder und Jugendliche

In anderen Impfzentren können sich Kinder und Jugendliche hingegen bereits impfen lassen, beispielsweise in Uelzen. Wie ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen sagte, gibt es dort noch freie Termine. Eine Sonderimpfaktion brauche man deshalb nicht. In den Landkreisen Lüneburg, Harburg und Stade hat man wegen anderer Impfaktionen keine Möglichkeit für eine solche Aktion an diesem Wochenende, wie es heißt. Aber dort solle es in Kürze jeweils auch eine Aktion für Kinder und Jugendliche geben. Wann genau, steht noch nicht fest.

Keine weiteren Kapazitäten für Aktion

In den drei Landkreisen sollen am Wochenende nämlich viele Zweitimpfungen vorgenommen werden. In Stade und in Harburg startet an diesem Wochenende zudem eine Impfaktion mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Diesen Impfstoff, von dem bereits eine Dosis den vollen Schutz erzeugt, können sich alle Interessierten ab 18 Jahren spritzen lassen - ohne Termin. Das ist auch in Uelzen und im Landkreis Lüchow-Dannenberg in den kommenden Tagen möglich. Dort beginnt eine mobile Impfaktion mit Johnson & Johnson. Die Landkreise informieren über ihre Aktionen auf ihren Internetseiten.

Rund 27.000 Impfdosen stehen bereit

Die Landesregierung hatte am Dienstag die landesweite Impfaktion für Kinder und Jugendliche angekündigt. Rund die Hälfte der landesweit 50 Impfzentren bietet an diesem Wochenende Impfungen für Kinder und Jugendliche an. Für die Aktion stehen laut Landesregierung rund 27.000 Impfdosen von Biontech zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.07.2021 | 15:00 Uhr