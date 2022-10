Stand: 13.10.2022 08:30 Uhr In Gegenverkehr gerast: 22-Jähriger stirbt bei Unfall

Ein 22-Jähriger ist auf der L255 zwischen Göhrde und Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und tödlich verunglückt. Der Wagen des Mannes prallte am Mittwochnachmittag zwischen den Ortsteilen Metzingen und Sarchem frontal in ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 22-Jährige starb noch am Unfallort. Der 41 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Hitzacker und Göhrde-Metzingen sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

