In Flüchtlingsheim erschossen: Grüne Jugend will Aufklärung Stand: 06.10.2021 16:56 Uhr Nach den tödlichen Schüssen der Polizei auf einen 40-jährigen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Harsefeld (Landkreis Stade) wird weiter ermittelt. Die Grüne Jugend fordert Aufklärung des Falls.

"Weshalb die Situation nicht anders deeskaliert werden konnte und wie genau es zum Tod des 40-Jährigen kam, muss schnell geklärt werden", sagte Pippa Schneider, Sprecherin der Grünen Jugend. "Dass zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren ein Geflüchteter in einer Unterkunft im Landkreis Stade erschossen wurde, macht fassungslos." Damals war ein 19-Jähriger aus Afghanistan im Stader Ortsteil Bützfleth bei einem Einsatz von der Polizei erschossen worden. Das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen fordert, dass Polizisten im Umgang mit psychisch erkrankten Geflüchteten geschult werden müssten. Zu solchen Einsätzen sollten auch Fachärzte, mindestens aber Psychologen hinzugezogen werden.

Polizei mehrfach in Einrichtung gerufen

Wie die Staatsanwaltschaft Stade am Mittwoch mitteilte, sind Spuren in der Unterkunft gesichert und Zeugen befragt worden. Nach Angaben der Behörde war die Polizei am Sonntag zweimal in die Unterkunft gerufen worden, weil der später getötete Mann aus dem Sudan andere Personen bedrohte. Die Beamten hätten mit einer Richterin beraten, ob der 40-Jährige in psychiatrischen Gewahrsam kommen sollte. Man habe sich aber einvernehmlich dagegen entschieden. Der Mann habe nachmittags mehrere Stunden freiwillig auf der Polizeiwache verbracht. Er sei dann zurück in das Heim gegangen.

Mann starb im Krankenhaus

Videos 1 Min Harsefeld: Polizisten erschießen 40-jährigen Mann Der Mann soll die Beamten mit einem Messer angegriffen haben. Gegen die Beamten wird nun wegen Totschlags ermittelt. (04.10.2021) 1 Min

Gegen Mitternacht seien die Einsatzkräfte erneut von Anwohnern alarmiert worden, weil der Asylbewerber mit einem Messer drohe. "Im Verlauf des weiteren Einsatzes griff der 40-Jährige die Einsatzkräfte mit dem Messer an, weshalb diese von ihrer Schusswaffe Gebrauch machten und mehrere Schüsse abgaben", hieß es. Der Mann starb später im Krankenhaus.

Bürgermeisterin: "Große Betroffenheit"

Mit den Ermittlungen ist die Polizeiinspektion Cuxhaven beauftragt worden. Es müsse nun geklärt werden, ob die Beamten in Notwehr gehandelt haben, hieß es. Die Bürgermeisterin der Samtgemeinde Harsefeld, Ute Kück (parteilos), sagte, es sei bekannt gewesen, dass der Mann psychische Probleme habe. Deshalb sei er vom Gesundheitsamt und von sozialpsychiatrischen Dienst betreut worden. In der Gemeinde gebe es "eine große Betroffenheit". Die neun Bewohner des Flüchtlingsheims seien vorerst anderweitig untergebracht worden.

