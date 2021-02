Stand: 23.02.2021 07:07 Uhr In Bötersen brennt ein Strohballenlager nieder

Bei einem Feuer in Bötersen (Landkreis Rotenburg) sind 450 Strohballen in einer Scheune abgebrannt. Das Lager ging am Montagabend in Flammen auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Niemand sei verletzt worden. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache des Brandes. Da auf dem Dach der Scheune eine Photovoltaikanlage installiert war, schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf 150.000 Euro.

