Stand: 31.05.2021 12:21 Uhr Impfzentrum Uelzen schließt diese Woche mehrfach

Das Impfzentrum für die Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg bleibt am Montag geschlossen - ebenso am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag. Das teilte der Landkreis Uelzen mit. Grund sei, dass vom Land Niedersachsen derzeit ausschließlich Impfstoffe für Zweitimpfungen geliefert werden. Diese stünden an den geschlossenen Tagen aufgrund des einzuhaltenden zeitlichen Abstands zwischen den beiden Impfungen jedoch nicht an. An den Schließtagen des Impfzentrums erfolgten jedoch dezentrale Impfungen durch mobile Impfteams, vorrangig im Gebiet des Landkreises Lüchow-Dannenberg.

