Stand: 15.02.2021 11:53 Uhr Impfzentren in Landkreisen Rotenburg und Verden gestartet

In den Landkreisen Rotenburg (Wümme) und Verden sind am Montag die Impfzentren in Betrieb gegangen. Das Zentrum für den Landkreis Rotenburg befindet sich im früheren Martin-Luther-Krankenhaus in Zeven. Es gibt einen kostenlosen Shuttle-Service vom Zevener Busbahnhof aus. Das Verdener Impfzentrum ist direkt am Kreishaus eingerichtet worden.

