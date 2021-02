Stand: 24.02.2021 12:21 Uhr Immer mehr Störche werden in der Region gesichtet

Der erste Storch ist bereits im Januar im Schnee in den Kreis Stade zurück gekehrt - in den vergangenen Tagen wurden immer mehr der großen Zugvögel gesichtet, beispielsweise in Aspe, Großenwörden, Hammah, Horneburg, Neuland und im Stadermoor. Naturschutzamts-Leiter Uwe Andreas hofft auf eine erfolgreiche Brutsaison. Wichtig sei, dass es genug Feuchtwiesen gibt, in denen die Störche Nahrung für ihre Jungen finden.

