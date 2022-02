Stand: 06.02.2022 13:56 Uhr Im Wald festgefahren: Polizei rettet 75-Jährige

Weil sie sich auf der Heimfahrt verfahren hatte, hat eine 75-Jährige einen Polizeieinsatz im Landkreis Harburg ausgelöst. Der Sohn der Seniorin hatte die Polizei informiert - weil er in Süddeutschland lebt, konnte er seiner Mutter nicht zu Hilfe kommen. Per Telefon erfuhren die Beamten von der Seniorin, dass diese sich auf dem Weg von Jesteburg nach Seevetal erst verfahren und dann in einem Waldstück festgefahren hatte. Wo genau sie sich befand, wusste die 75-Jährige nicht. Nachdem die Suche der Polizei mit Einsatzwagen erfolglos blieb, setzten die Beamten einen Polizeihubschrauber ein, dessen Besatzung die Frau schließlich entdeckte. Ein Streifenwagen brachte sie anschließend nach Hause.

