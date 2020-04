Stand: 14.04.2020 11:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Im Nordosten besteht sehr hohe Waldbrandgefahr

Wegen der anhaltenden Trockenheit ist die Waldbrandgefahr im Nordosten Niedersachsens derzeit sehr hoch. Der Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigte am Dienstag für Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) die höchste Warnstufe 5 an. Für Celle wurde die zweithöchste Stufe 4 gemeldet. Diese wird für das kommende Wochenende auch für Bergen und Faßberg (Landkreis Celle) vorhergesagt.

Mehr Einsätze in Waldbrandzentrale

Der Oberboden sei ausgetrocknet und das frische Grün noch nicht da, sagte ein Sprecher der Landesforsten. Besonders groß sei die Gefahr in den lichten Kiefernwäldern im Wendland. Die Waldbrandzentrale in Lüneburg ist laut Landesforsten seit Mitte März an Tagen mit mindestens Waldbrandstufe 3 besetzt. "In diesem Jahr haben wir deutlich mehr Einsatztage als in den beiden Vorjahren", sagte der Sprecher.

Noch keine Niederschläge in Sicht

Mit einer Entwarnung ist in den kommenden Tagen noch nicht zu rechnen, denn die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen ist gering. Der DWD sagt weiter trockenes Wetter voraus, ab Mittwoch soll es zudem wieder deutlich wärmer werden.

