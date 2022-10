Stand: 09.10.2022 07:39 Uhr Im Landkreis Harburg wird heute auch der Landrat gewählt

Im Landkreis Harburg wird heute neben dem Niedersächsischen Landtag auch ein neuer Landrat gewählt. Die rund 202.000 Menschen im Landkreis dürfen also gleich drei Kreuze machen. Zur Wahl stehen der amtierende Landrat Rainer Rempe (CDU), Michael Cramm (SPD) und Matthias Müller (AfD). Der 60-jährige Rempe ist bereits seit 2014 an der Spitze der Kreisverwaltung und will dort auch bleiben. Im Wahlkampf hatte der Streit um die Alpha-E-Trasse der Bahn eine große Rolle gespielt. In vielen Orten, die von einer möglichen Neubautrasse entlang der A7 betroffen sein könnten, gibt es Widerstand. Landrat Rempe hat sich klar gegen eine solche Neubautrasse ausgesprochen. In dem Punkt ist sich die CDU im Landkreis mit der SPD einig. Der 57-jährige AfD-Kandidat Müller fordert mehr Mitspracherechte für Bürger bei Großprojekten.

