Stand: 22.08.2023 09:27 Uhr Ilmenau-Sperrwerk in Hoopte bekommt neue Tore

Diese Woche werden zwei neue Stemmtore am Ilmenau-Sperrwerk in Hoopte im Landkreis Harburg eingebaut. Dafür muss ab heute die Elbuferstraße K50, die über das Sperrwerk führt, voll gesperrt werden - der Verkehr wird umgeleitet. Morgen soll der Kran aufgebaut werden, der die 40 Tonnen schweren Tore hochhebt und einsetzt. Die Tore selbst sollen am Donnerstag am Sperrwerk ankommen und dann eingehoben werden. Das Sperrwerk wird derzeit umfassend modernisiert und erhöht. Die Arbeiten sollen bis Ende 2023 abgeschlossen ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.08.2023 | 08:30 Uhr